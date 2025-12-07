https://1prime.ru/20251207/kirkorov-865291046.html

Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова - 07.12.2025, ПРАЙМ

Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокированы, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T08:13+0300

2025-12-07T08:13+0300

2025-12-07T08:13+0300

бизнес

финансы

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864648463_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9e4f15fbc28f0247819a13860c84a4f8.jpg

МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокированы, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как из них следует, ООО "Филипп Киркоров корпорейшен" было зарегистрировано в подмосковном Красногорске в августе 2019 года и занималось оно "деятельностью в области исполнительских искусств". Согласно документам, налоговая в июне 2025 года приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября этого года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений о нем. Кроме того, как следует из материалов, у компании остались заблокированы банковские счета из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, из-за долгов в отношении фирмы возбуждено три исполнительных производства: два из них касаются "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и одно – о взыскании госпошлины. Общая сумма, которую приставы взыскивают с компании Киркорова, составляет 68,2 тысячи рублей. Помимо этого, операции по счетам другой компании Киркорова, которая занимается продажей одежды, ФНС приостанавливает с 2021 года, а последний раз – в августе этого года из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Кроме того, у фирмы "Филл фо ю" есть задолженность в 5,4 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20250826/pugachev-861239006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, фнс россии