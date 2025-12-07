Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой

https://1prime.ru/20251207/korabl-865303001.html

Космическое тело 3I/ATLAS, известное как "инопланетный корабль", может иметь два хвоста, как указал в своем блоге ученый из Гарварда Ави Леб. | 07.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Космическое тело 3I/ATLAS, известное как "инопланетный корабль", может иметь два хвоста, как указал в своем блоге ученый из Гарварда Ави Леб."Градиентная карта вращения нового снимка межзвездного объекта 3I/ATLAS, выполненного телескопом "Хаббл" 30 ноября <…> демонстрирует признаки двух хвостов, с ярко выраженным антихвостом, протянувшимся более чем на 60 000 километров (в десять раз превышает радиус Земли) в направлении к Солнцу", — пишет он.Леб также акцентировал внимание на особенностях антихвоста 3I/ATLAS, заметив изменение его направления в период перигелия, что не типично для обычных комет и требует детального изучения.Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля, позже установив, что это комета, прибывшая из иной звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Согласно компьютерной модели, ее примерный возраст составляет более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда превышает возраст Солнца, что делает ее, возможно, самой древней из наблюдавшихся комет.В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, напоминая по яркости автомобильные фары, но источник этого свечения неизвестен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть рукотворным объектом с мощным источником энергии, способным излучать свет, видимый с миллиона километров. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.

