Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251207/korabl-865303001.html
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой - 07.12.2025, ПРАЙМ
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой
Космическое тело 3I/ATLAS, известное как "инопланетный корабль", может иметь два хвоста, как указал в своем блоге ученый из Гарварда Ави Леб. | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T23:34+0300
2025-12-07T23:34+0300
в мире
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Космическое тело 3I/ATLAS, известное как "инопланетный корабль", может иметь два хвоста, как указал в своем блоге ученый из Гарварда Ави Леб."Градиентная карта вращения нового снимка межзвездного объекта 3I/ATLAS, выполненного телескопом "Хаббл" 30 ноября &lt;…&gt; демонстрирует признаки двух хвостов, с ярко выраженным антихвостом, протянувшимся более чем на 60 000 километров (в десять раз превышает радиус Земли) в направлении к Солнцу", — пишет он.Леб также акцентировал внимание на особенностях антихвоста 3I/ATLAS, заметив изменение его направления в период перигелия, что не типично для обычных комет и требует детального изучения.Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля, позже установив, что это комета, прибывшая из иной звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Согласно компьютерной модели, ее примерный возраст составляет более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда превышает возраст Солнца, что делает ее, возможно, самой древней из наблюдавшихся комет.В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, напоминая по яркости автомобильные фары, но источник этого свечения неизвестен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть рукотворным объектом с мощным источником энергии, способным излучать свет, видимый с миллиона километров. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.
https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html
https://1prime.ru/20251127/korabl-865004784.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30d2ba5cad4b802c10c0251b3159636e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, технологии, общество
В мире, Технологии, Общество
23:34 07.12.2025
 
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой

Астроном Леб: у "инопланетного корабля" 3I/ATLAS возможно есть два хвоста

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Звезды. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Космическое тело 3I/ATLAS, известное как "инопланетный корабль", может иметь два хвоста, как указал в своем блоге ученый из Гарварда Ави Леб.
"Градиентная карта вращения нового снимка межзвездного объекта 3I/ATLAS, выполненного телескопом "Хаббл" 30 ноября <…> демонстрирует признаки двух хвостов, с ярко выраженным антихвостом, протянувшимся более чем на 60 000 километров (в десять раз превышает радиус Земли) в направлении к Солнцу", — пишет он.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
5 декабря, 23:10
Леб также акцентировал внимание на особенностях антихвоста 3I/ATLAS, заметив изменение его направления в период перигелия, что не типично для обычных комет и требует детального изучения.
Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля, позже установив, что это комета, прибывшая из иной звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Согласно компьютерной модели, ее примерный возраст составляет более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда превышает возраст Солнца, что делает ее, возможно, самой древней из наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, напоминая по яркости автомобильные фары, но источник этого свечения неизвестен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть рукотворным объектом с мощным источником энергии, способным излучать свет, видимый с миллиона километров. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью
27 ноября, 23:08
 
В миреТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала