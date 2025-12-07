https://1prime.ru/20251207/kupjansk-865288800.html
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ - 07.12.2025, ПРАЙМ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T05:50+0300
2025-12-07T05:50+0300
2025-12-07T05:59+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865288800.jpg?1765076396
ЛУГАНСК, 7 дек – ПРАЙМ. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". Видео поражения транспорта ВСУ, пехоты, ретрансляторов и позиций есть в распоряжении РИА Новости. "В населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой противник осуществляет достаточно активное перемещение на технике в основном в ночное время суток. Прижатые к левому берегу реки Оскол, они пытаются выйти из оперативного окружения малыми группами. Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника", - рассказал РИА Новости "Контора". В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВС РФ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ
РИА Новости: российские дроны не дают группам ВСУ выйти из окружения под Купянском
ЛУГАНСК, 7 дек – ПРАЙМ. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
Видео поражения транспорта ВСУ, пехоты, ретрансляторов и позиций есть в распоряжении РИА Новости.
"В населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой противник осуществляет достаточно активное перемещение на технике в основном в ночное время суток. Прижатые к левому берегу реки Оскол, они пытаются выйти из оперативного окружения малыми группами. Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника", - рассказал РИА Новости "Контора".
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.