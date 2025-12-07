https://1prime.ru/20251207/kupjansk-865288800.html

Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ

Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ

2025-12-07T05:50+0300

2025-12-07T05:50+0300

2025-12-07T05:59+0300

ЛУГАНСК, 7 дек – ПРАЙМ. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". Видео поражения транспорта ВСУ, пехоты, ретрансляторов и позиций есть в распоряжении РИА Новости. "В населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой противник осуществляет достаточно активное перемещение на технике в основном в ночное время суток. Прижатые к левому берегу реки Оскол, они пытаются выйти из оперативного окружения малыми группами. Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника", - рассказал РИА Новости "Контора". В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.

2025

