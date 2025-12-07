https://1prime.ru/20251207/minoborony-865291404.html

Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.

