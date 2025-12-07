https://1prime.ru/20251207/minoborony-865291404.html
Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь
Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь - 07.12.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T08:26+0300
2025-12-07T08:26+0300
2025-12-07T08:26+0300
россия
общество
рф
ростовская область
волгоградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА - над территорией Саратовской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики", - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20251206/pozhar-865282870.html
рф
ростовская область
волгоградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6dcdff68d4b5ae6f31e52b44cb98a800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, ростовская область, волгоградская область
РОССИЯ, Общество , РФ, Ростовская область, Волгоградская область
Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Россией за ночь
Минобороны: ПВО за ночь сбила 77 беспилотников ВСУ над регионами России