ВС России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
