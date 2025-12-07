https://1prime.ru/20251207/minoborony-865293879.html

ВС России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области - 07.12.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T12:46+0300

2025-12-07T12:46+0300

2025-12-07T12:46+0300

общество

россия

харьковская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.

https://1prime.ru/20251202/voennye-865108767.html

харьковская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, харьковская область, рф