Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное в ДНР
2025-12-07T12:47+0300
общество
россия
рф
всу
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
