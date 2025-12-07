https://1prime.ru/20251207/minoborony-865294013.html

Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное в ДНР

2025-12-07T12:47+0300

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

