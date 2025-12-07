https://1prime.ru/20251207/minoborony-865294145.html
ВС России нанесли удар по объектам ТЭК, связанным с ВСУ
ВС России нанесли удар по объектам ТЭК, связанным с ВСУ - 07.12.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по объектам ТЭК, связанным с ВСУ
Российские военные в ночь на воскресенье в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли групповой удар, в том числе... | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на воскресенье в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам украинского ТЭК, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны России. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
ВС России нанесли удар по объектам ТЭК, связанным с ВСУ
