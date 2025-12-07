https://1prime.ru/20251207/mvd-865294758.html

МВД объяснило, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях

финансы

банки

мвд

МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных приложений, заявили в пресс-службе МВД РФ. "Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений", - заявили в МВД РФ.

