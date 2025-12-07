Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД объяснило, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях - 07.12.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях
2025-12-07T14:35+0300
2025-12-07T14:35+0300
финансы
банки
мвд
МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных приложений, заявили в пресс-службе МВД РФ. "Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений", - заявили в МВД РФ.
финансы, банки, мвд
Финансы, Банки, МВД
14:35 07.12.2025
 
МВД объяснило, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях

МВД рассказало о безопасности использования Face ID в банковских приложениях

© РИА Новости . Алексей Никольский
Девушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Девушка с мобильным телефоном . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных приложений, заявили в пресс-службе МВД РФ.
ФинансыБанкиМВД
 
 
