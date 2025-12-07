https://1prime.ru/20251207/novosti-865302083.html

"Взять Банковую". СМИ сообщили Зеленскому плохие новости

"Взять Банковую". СМИ сообщили Зеленскому плохие новости

"Взять Банковую". СМИ сообщили Зеленскому плохие новости

После ухода из офиса Зеленского Андрея Ермака в окружении главы киевского режима и среди связанных с американскими демократами кругов сложилось временное...

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. После ухода из офиса Зеленского Андрея Ермака в окружении главы киевского режима и среди связанных с американскими демократами кругов сложилось временное перемирие, так как считается, что влияние Зеленского было достаточно подорвано, сообщает издание "Страна.ua"."Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию "Слуги народа" и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича", — выразил мнение источник.В материале также утверждается, что на Зеленского якобы не будут оказывать давление, если он будет действовать "мирно".Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Были проведены обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.

украина

2025

Новости

