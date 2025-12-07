https://1prime.ru/20251207/otvet-865302705.html

На Западе забили тревогу из-за ответа Трампа Путину

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Новая американская стратегия безопасности является ответом на речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, сообщает Neue Zürcher Zeitung.Уточняется, что тогда российский президент выступал против "однополярного" доминирования США."Тревожит то, как в стратегии Россия перестает быть угрозой — скорее наоборот. Документ учитывает основные требования Кремля, в том числе ограничение расширения НАТО", — говорится в статье.Автор отметил, что этот документ послужил основой для переговоров специально назначенного посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Путиным по вопросу прекращения конфликта на Украине.В пятницу Белый дом представил новую доктрину национальной безопасности США. В документе, определяющем основы внешней политики США, больше нет упоминаний о России как о прямой угрозе. Кроме того, стратегия пересматривает подходы США к некоторым ключевым вопросам международных отношений.

