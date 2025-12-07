Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социальные пенсии в России проиндексируют с первого апреля - 07.12.2025
Социальные пенсии в России проиндексируют с первого апреля
2025-12-07T08:45+0300
2025-12-07T08:45+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", - сказал Говырин. Депутат отметил, что социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам, а социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты. "Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или людям, пострадавшим от радиационных катастроф", - добавил он.
2025
08:45 07.12.2025
 
Социальные пенсии в России проиндексируют с первого апреля

© РИА Новости . Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам, а социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты.
"Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или людям, пострадавшим от радиационных катастроф", - добавил он.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение.
В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии по старости
5 декабря, 06:01
 
Заголовок открываемого материала