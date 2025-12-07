https://1prime.ru/20251207/pensii-865291844.html
Социальные пенсии в России проиндексируют с первого апреля
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", - сказал Говырин. Депутат отметил, что социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам, а социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты. "Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или людям, пострадавшим от радиационных катастроф", - добавил он.
