В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

