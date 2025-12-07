https://1prime.ru/20251207/peskov-865294342.html
МВФ выступает против изъятия активов России, заявил Песков
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. МВФ выступает против изъятия активов России, призывает к тому, чтобы это не оказало негативного влияния на международную финансовую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышим, вышло заявление Международного валютного фонда, где очень-очень осторожно говорится об этой теме и призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему. То есть даже МВФ - а что такое МВФ, это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: "Опомнитесь", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
