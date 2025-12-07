https://1prime.ru/20251207/plan-865303138.html

На Западе набросились на Британию из-за плана против России

На Западе набросились на Британию из-за плана против России - 07.12.2025, ПРАЙМ

На Западе набросились на Британию из-за плана против России

Британия избегает мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, стремясь выждать момент для усиления украинского военного потенциала, пишет The... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T23:36+0300

2025-12-07T23:36+0300

2025-12-07T23:36+0300

украина

сша

запад

владимир путин

the national interest

всу

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британия избегает мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, стремясь выждать момент для усиления украинского военного потенциала, пишет The National Interest,"Великобритания и Европа надеются в ближайшие годы восстановить военные силы Украины, чтобы возобновить действия против России, когда в 2028 году будет новый, более податливый президент США", — отмечается в статье.Автор предупредил, что текущие переговоры не следует воспринимать как возможность удержать сторону в конфликте и возобновить противостояние с большими преимуществами.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

https://1prime.ru/20251207/prizyv-865302847.html

https://1prime.ru/20251207/otvet-865302705.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, запад, владимир путин, the national interest, всу, ес, в мире