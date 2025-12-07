Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251207/plan-865303138.html
2025-12-07T23:36+0300
2025-12-07T23:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британия избегает мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, стремясь выждать момент для усиления украинского военного потенциала, пишет The National Interest,"Великобритания и Европа надеются в ближайшие годы восстановить военные силы Украины, чтобы возобновить действия против России, когда в 2028 году будет новый, более податливый президент США", — отмечается в статье.Автор предупредил, что текущие переговоры не следует воспринимать как возможность удержать сторону в конфликте и возобновить противостояние с большими преимуществами.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
23:36 07.12.2025
 
На Западе набросились на Британию из-за плана против России

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / Stefan Ataman
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британия избегает мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, стремясь выждать момент для усиления украинского военного потенциала, пишет The National Interest,
"Великобритания и Европа надеются в ближайшие годы восстановить военные силы Украины, чтобы возобновить действия против России, когда в 2028 году будет новый, более податливый президент США", — отмечается в статье.
Владимир Зеленский
"Начать незамедлительно". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
Вчера, 23:32
Автор предупредил, что текущие переговоры не следует воспринимать как возможность удержать сторону в конфликте и возобновить противостояние с большими преимуществами.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
На Западе забили тревогу из-за ответа Трампа Путину
Вчера, 23:30
 
Заголовок открываемого материала