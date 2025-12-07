Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли положение Киева после шага США - 07.12.2025
На Западе раскрыли положение Киева после шага США
Американский план урегулирования ситуации на Украине поставил руководство Киева в трудное положение, сообщает Berliner Zeitung. | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американский план урегулирования ситуации на Украине поставил руководство Киева в трудное положение, сообщает Berliner Zeitung."Полное отклонение могло бы оскорбить Вашингтон, а принятие привлечёт внимание украинских "антикапитуляционистов". Вопрос не только в политическом статусе Зеленского: возникнет риск беспорядков или даже гражданской войны", — говорится в статье.В дополнение к этому, материал отмечает положительные стороны стремления президента США Дональда Трампа к мирному разрешению конфликта и критикует Европу за "неспособность решить собственные вопросы безопасности".Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
На Западе раскрыли положение Киева после шага США

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американский план урегулирования ситуации на Украине поставил руководство Киева в трудное положение, сообщает Berliner Zeitung.
"Полное отклонение могло бы оскорбить Вашингтон, а принятие привлечёт внимание украинских "антикапитуляционистов". Вопрос не только в политическом статусе Зеленского: возникнет риск беспорядков или даже гражданской войны", — говорится в статье.
В дополнение к этому, материал отмечает положительные стороны стремления президента США Дональда Трампа к мирному разрешению конфликта и критикует Европу за "неспособность решить собственные вопросы безопасности".

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
