https://1prime.ru/20251207/polozhenie-865302537.html

На Западе раскрыли положение Киева после шага США

На Западе раскрыли положение Киева после шага США - 07.12.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли положение Киева после шага США

Американский план урегулирования ситуации на Украине поставил руководство Киева в трудное положение, сообщает Berliner Zeitung. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T23:28+0300

2025-12-07T23:28+0300

2025-12-07T23:28+0300

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

запорожская аэс

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американский план урегулирования ситуации на Украине поставил руководство Киева в трудное положение, сообщает Berliner Zeitung."Полное отклонение могло бы оскорбить Вашингтон, а принятие привлечёт внимание украинских "антикапитуляционистов". Вопрос не только в политическом статусе Зеленского: возникнет риск беспорядков или даже гражданской войны", — говорится в статье.В дополнение к этому, материал отмечает положительные стороны стремления президента США Дональда Трампа к мирному разрешению конфликта и критикует Европу за "неспособность решить собственные вопросы безопасности".Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

https://1prime.ru/20251207/novosti-865302083.html

https://1prime.ru/20251207/vsu-865302412.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс, всу, ес