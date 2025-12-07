https://1prime.ru/20251207/prizyv-865302847.html
"Начать незамедлительно". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
"Начать незамедлительно". На Западе обратились с призывом к Зеленскому - 07.12.2025
"Начать незамедлительно". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
У Зеленского нет других вариантов, кроме как согласиться на территориальные уступки для начала переговоров, пишет Der Tagesspiegel. | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. У Зеленского нет других вариантов, кроме как согласиться на территориальные уступки для начала переговоров, пишет Der Tagesspiegel."Зеленский загнан в угол: ему нужно начать переговоры незамедлительно", — говорится в статье.Также в материале указывается, что переговорные позиции главы киевского режима ослаблены в связи с коррупционным скандалом и неудачами на боевых позициях. Падение морального духа среди солдат и рост числа дезертиров также упоминаются среди причин ослабления.Автор полагает, что отказ Зеленского участвовать в переговорах может привести к тому, что он будет вынужден полагаться только на помощь Европы, что может затянуть конфликт, ещё больше ослабить Киев и ухудшить его позиции за столом переговоров.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указывал, что неудачи на фронте должны побудить Украину срочно участвовать в переговорах. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что украинские силы теряют позиции и значительно слабеют.Президент России Владимир Путин недавно заявил в интервью India Today, что подконтрольные Киеву территории или будут освобождены вооруженным путем, или украинские войска должны будут покинуть их, прекращая гибель мирных жителей.
