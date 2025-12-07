Журналист рассказал о провале стратегии ЕС по Украине
Журналист Боуз: план по изъятию активов обозначает провал Евросоюза
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. План Евросоюза по изъятию российских активов свидетельствует о поражении ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление Еврокомиссии о так называемом "репарационном кредите" для Киева, обеспеченном замороженными российскими активами.
"Позвольте мне перевести: Украина облажалась, мы проиграли. Зеленскому нужно больше денег, тридцать процентов из них украдено, но ничего исправить мы не можем, потому что нужно продолжать конфликт", — заявил Боуз в своей критике.
По мнению журналиста, Евросоюз решился на финансирование Украины за счет кражи российских активов, передавая их "самому коррумпированному и неблагополучному государству, находящемуся на грани краха".
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта в том случае, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Кремль ввел ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.