На Западе раскрыли, какой подарок Европа преподнесла Путину - 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок Европа преподнесла Путину
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, разрушая отношения с США своей политикой, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой", — говорится в публикации.В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.Вместе с тем, из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
08:58 07.12.2025
 
На Западе раскрыли, какой подарок Европа преподнесла Путину

Кошкович заявил, что разрушением отношений с США ЕС преподнес Путину подарок

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, разрушая отношения с США своей политикой, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой", — говорится в публикации.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

Вместе с тем, из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
