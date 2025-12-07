Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам - 07.12.2025
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
П-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "В День героев Отечества (Путин - ред.) встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России, в условиях спецоперации - событие особо значимое... В президентском плане на неделю еще Совет по стратегическому развитию и национальным проектам… Будет и встреча с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
14:44 07.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
П-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
"В День героев Отечества (Путин - ред.) встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России, в условиях спецоперации - событие особо значимое... В президентском плане на неделю еще Совет по стратегическому развитию и национальным проектам… Будет и встреча с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
 
 
