https://1prime.ru/20251207/putin-865295276.html
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам - 07.12.2025, ПРАЙМ
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам,... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T14:44+0300
2025-12-07T14:44+0300
2025-12-07T14:44+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865295108_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_186e416258f8ab033cdccb32cbfda7f0.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "В День героев Отечества (Путин - ред.) встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России, в условиях спецоперации - событие особо значимое... В президентском плане на неделю еще Совет по стратегическому развитию и национальным проектам… Будет и встреча с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
https://1prime.ru/20251105/dfo-864245383.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865295108_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_9b2b636cc26fdb2421bc4fdeaebf4e5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам
Путин на следующей неделе соберет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам