Путин на следующей неделе соберет Совет по стратразвитию и нацпроектам

2025-12-07T14:44+0300

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

П-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "В День героев Отечества (Путин - ред.) встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России, в условиях спецоперации - событие особо значимое... В президентском плане на неделю еще Совет по стратегическому развитию и национальным проектам… Будет и встреча с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".

