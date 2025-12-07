https://1prime.ru/20251207/raskhody-865258340.html
Россиянам объяснили, сколько наличных нужно иметь в кошельке
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Доля наличных в обращении сокращается, но все же в ряде случаев без них не обходится. Какой запас купюр лучше иметь при себе, чтобы избежать неожиданностей, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
“С учетом трендов в экономике, объем наличных в расходах населения снижается существенно. За последние несколько лет он сократился, наверное, наполовину. Это, конечно, в среднем, бывают и исключения”, - отметил он.
По его мнению, количество наличных, которые нужно иметь в кошельке, зависит от типичных трат, финансового профиля гражданина и региона проживания. В среднем в Москве и Санкт-Петербурге это около 5-7 тысяч рублей, в регионах порядка 2-5 тысяч рублей.
В эту сумму входят расходы на транспорт, продукты питания, в основном первой необходимости, сотовую связь, например, оплата голосового трафика. В некоторых случаях это выгодно, чтобы избежать повышенных комиссий. Но сейчас делается все возможное, чтобы сократить количество такого вынужденного наличного обращения.
Ушли в "кэш". В России резко вырос спрос на наличные
“Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга”, - отметил Абелев.
Иногда оплата наличными за крупные покупки предполагает возможную скидку к финальной цене. Например, при покупке квартиры, автомобиля и других товаров и услуг. Но доля таких расчетов постепенно будет сведена к минимуму, заключил он.