Россиянам объяснили, сколько наличных нужно иметь в кошельке

Россиянам объяснили, сколько наличных нужно иметь в кошельке - 07.12.2025

Россиянам объяснили, сколько наличных нужно иметь в кошельке

Доля наличных в обращении сокращается, но все же в ряде случаев без них не обходится. Какой запас купюр лучше иметь при себе, чтобы избежать неожиданностей,... | 07.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Доля наличных в обращении сокращается, но все же в ряде случаев без них не обходится. Какой запас купюр лучше иметь при себе, чтобы избежать неожиданностей, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.“С учетом трендов в экономике, объем наличных в расходах населения снижается существенно. За последние несколько лет он сократился, наверное, наполовину. Это, конечно, в среднем, бывают и исключения”, - отметил он.По его мнению, количество наличных, которые нужно иметь в кошельке, зависит от типичных трат, финансового профиля гражданина и региона проживания. В среднем в Москве и Санкт-Петербурге это около 5-7 тысяч рублей, в регионах порядка 2-5 тысяч рублей.В эту сумму входят расходы на транспорт, продукты питания, в основном первой необходимости, сотовую связь, например, оплата голосового трафика. В некоторых случаях это выгодно, чтобы избежать повышенных комиссий. Но сейчас делается все возможное, чтобы сократить количество такого вынужденного наличного обращения.“Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга”, - отметил Абелев.Иногда оплата наличными за крупные покупки предполагает возможную скидку к финальной цене. Например, при покупке квартиры, автомобиля и других товаров и услуг. Но доля таких расчетов постепенно будет сведена к минимуму, заключил он.

