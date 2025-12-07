Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости. "Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе. Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен. План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.
06:38 07.12.2025 (обновлено: 07:14 07.12.2025)
 
В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий

РИА Новости: правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе.
Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.
План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков.
Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.
 
