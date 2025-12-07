https://1prime.ru/20251207/rossija-865289785.html
В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий
В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий - 07.12.2025, ПРАЙМ
В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий
Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T06:38+0300
2025-12-07T06:38+0300
2025-12-07T07:14+0300
экономика
общество
здоровье
минздрав
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865289785.jpg?1765080857
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости. "Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе. Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен. План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, минздрав, роспотребнадзор
Экономика, Общество , Здоровье, Минздрав, Роспотребнадзор
В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий
РИА Новости: правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе.
Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.
План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков.
Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.