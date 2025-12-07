https://1prime.ru/20251207/rossija-865289785.html

В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий

В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий - 07.12.2025, ПРАЙМ

В России в 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий

Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T06:38+0300

2025-12-07T06:38+0300

2025-12-07T07:14+0300

экономика

общество

здоровье

минздрав

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865289785.jpg?1765080857

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости. "Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе. Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен. План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, минздрав, роспотребнадзор