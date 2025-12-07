https://1prime.ru/20251207/rossija-865289999.html
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием
бизнес
россия
экономика
франция
ассоциация российских банков
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сейчас в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием, из них более 30 организаций были открыты за последние четыре года, а в более чем 70 французы стали учредителями, рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. "По состоянию на декабрь 2025 года в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием. С конца 2021 года была открыта 31 организация", - рассказали аналитики. Из этого числа компаний в 2022 было за регистрировано 11, в 2023 - семь, в 2024 - девять, а в 2025 году - четыре. "Также за четырехлетний период в 71 уже существующую российскую компанию вошли представители Франции в качестве учредителей. Таким образом, с декабря 2021 года в стране появилось 102 организации с французским участием", - добавили аналитики. Заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, слова которого приводит Rusprofile, отметил, что оставшиеся французские компании, как правило, хорошо локализованы, завязаны на местных поставщиков и ориентированы на долгий горизонт работы. По данным сервиса, из 604 компаний с учредителями из Франции, которые работали в России на конец 2021 года, в настоящее время работу продолжают 457 фирм - это 76%. Еще 122 организации ликвидировали, в процессе ликвидации находятся 15 компаний, в процессе банкротства - одна, в процессе реорганизации - девять, заключили аналитики.
франция
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сейчас в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием, из них более 30 организаций были открыты за последние четыре года, а в более чем 70 французы стали учредителями, рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
"По состоянию на декабрь 2025 года в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием. С конца 2021 года была открыта 31 организация", - рассказали аналитики.
Из этого числа компаний в 2022 было за регистрировано 11, в 2023 - семь, в 2024 - девять, а в 2025 году - четыре. "Также за четырехлетний период в 71 уже существующую российскую компанию вошли представители Франции в качестве учредителей. Таким образом, с декабря 2021 года в стране появилось 102 организации с французским участием", - добавили аналитики.
Заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, слова которого приводит Rusprofile, отметил, что оставшиеся французские компании, как правило, хорошо локализованы, завязаны на местных поставщиков и ориентированы на долгий горизонт работы.
По данным сервиса, из 604 компаний с учредителями из Франции, которые работали в России на конец 2021 года, в настоящее время работу продолжают 457 фирм - это 76%. Еще 122 организации ликвидировали, в процессе ликвидации находятся 15 компаний, в процессе банкротства - одна, в процессе реорганизации - девять, заключили аналитики.