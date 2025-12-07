Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики оценили рост гостиничного бизнеса в России - 07.12.2025
https://1prime.ru/20251207/rossiya-865292362.html
2025-12-07T09:57+0300
2025-12-07T09:57+0300
бизнес
туризм
россия
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
09:57 07.12.2025
 
Аналитики оценили рост гостиничного бизнеса в России

"Контур.Фокус": число гостиниц в России выросло за четыре года на 20 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Вывеска пятизвездочного отеля. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская гостиничная отрасль заметно выросла за четыре года: по сравнению с декабрем 2021 года сейчас в стране работает на 20,17% больше организаций в этой сфере, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
Аналитики изучили, как изменилось состояние гостиничного бизнеса за четыре года: с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2025 года. В исследовании рассматривали организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
"В России растет гостиничный бизнес: сейчас в стране работает на 20,17% больше гостиниц, чем в декабре 2021 года. По данным на декабрь 2025 года, в гостиничной отрасли работает 39 857 компаний: на 6 690 участников больше, чем в декабре 2021 года", - подсчитали авторы исследования, уточнив, что речь идет про организации в гостиничной сфере.
За это время суммарное количество регистраций в гостиничном бизнесе значительно превысило количество ликвидаций: 22 711 против 16 065. Такая динамика наблюдалась на протяжении всего периода. Наибольшее количество регистраций было в 2024 году, ликвидаций – в 2022 году.
"Рост гостиничной отрасли в России демонстрирует стабильную положительную динамику с 2021 года. Его стимулирует, в том числе, увеличение числа индивидуальных предпринимателей, развивающих малый и средний бизнес в регионах", - отмечает аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
Отель
Решетников предложил реализовать идею заселения в отель без ресепшена
20 ноября, 12:15
 
