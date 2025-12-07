https://1prime.ru/20251207/rossiya-865292362.html

Аналитики оценили рост гостиничного бизнеса в России

Аналитики оценили рост гостиничного бизнеса в России

бизнес

туризм

россия

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская гостиничная отрасль заметно выросла за четыре года: по сравнению с декабрем 2021 года сейчас в стране работает на 20,17% больше организаций в этой сфере, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус". Аналитики изучили, как изменилось состояние гостиничного бизнеса за четыре года: с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2025 года. В исследовании рассматривали организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания". "В России растет гостиничный бизнес: сейчас в стране работает на 20,17% больше гостиниц, чем в декабре 2021 года. По данным на декабрь 2025 года, в гостиничной отрасли работает 39 857 компаний: на 6 690 участников больше, чем в декабре 2021 года", - подсчитали авторы исследования, уточнив, что речь идет про организации в гостиничной сфере. За это время суммарное количество регистраций в гостиничном бизнесе значительно превысило количество ликвидаций: 22 711 против 16 065. Такая динамика наблюдалась на протяжении всего периода. Наибольшее количество регистраций было в 2024 году, ликвидаций – в 2022 году. "Рост гостиничной отрасли в России демонстрирует стабильную положительную динамику с 2021 года. Его стимулирует, в том числе, увеличение числа индивидуальных предпринимателей, развивающих малый и средний бизнес в регионах", - отмечает аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.

