Четыре тренда российского рынка M&A, актуальные в 2026 году

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в этом году перешёл к структурной консолидации: инвесторы сместили фокус внимания в сторону активов с устойчивой экономикой и эффективностью.Российский рынок слияний и поглощений в 2025 году демонстрирует устойчивость и способность к структурной перестройке. Период быстрых распродаж и вынужденного выхода зарубежных компаний остался позади, и в текущем году рынок перешёл к фазе осознанной консолидации внутри национального бизнеса.За одиннадцать месяцев можно выделить несколько ключевых тенденций, определяющих новый цикл развития M&A.Первая и самая заметнаятенденция – рост числа стратегических сделок внутри отраслей. Крупные компании стремятся укреплять позиции путём приобретения локальных лидеров, технологий и инфраструктуры. На фоне замедления органического роста и повышения стоимости заёмных ресурсов покупка готовых операционных моделей становится более выгодным инструментом расширения. Особый интерес наблюдается в потребительском секторе, логистике, финансовых сервисах, ИТ и производственных нишах с высоким оборотом и операционной эффективностью.Второй тренд — формирование вертикально интегрированных экосистем. Крупные игроки стремятся контролировать всю цепочку создания стоимости – от производства до конечного сервиса. Это проявляется в активизации сделок в сегментах e-commerce, финансовых технологий, транспорта, туризма и B2B-услуг. Конкуренция смещается от ценового давления к борьбе за глубину экосистемы, вовлеченность клиента и способность масштабировать сервисы на сопредельные рынки.Третий важный элемент – возвращение интереса к девелоперским активам и уникальным объектам недвижимости. В условиях ограниченного нового строительства и дефицита качественной коммерческой инфраструктуры стратегические инвесторы начинают рассматривать недвижимость как "длинный" ресурс для расширения бизнеса, создания образовательных центров, офисных кластеров или развития клиентских пространств. Этот тренд усиливает институциональное присутствие финансовых компаний на рынке недвижимости.Четвёртая тенденция – нормализация оценок и повышение требований к качеству активов. Если в предыдущие два года рынок был перегрет из-за дефицита качественных предложений и резкого спроса со стороны российских покупателей, то в 2025 году инвесторы более тщательно оценивают устойчивость бизнес-моделей, долговую нагрузку, маржинальность и способность к масштабированию. На первый план выходит операционная эффективность, а не просто размер компании. Это приводит к снижению числа "оппортунистических" сделок и росту доли транзакций, нацеленных на долгосрочную интеграцию. Также стоит отметить, что отдельным разочарованием для части инвесторов в 2025 году стало то, что широкомасштабного замещения банковского долга акционерным капиталом так и не произошло, несмотря на ожидания.Пять ключевых сделок 2025 года, иллюстрирующих обозначенные трендыРоссийский рынок M&A в 2025 году окончательно вышел из фазы турбулентности и переориентировался на стратегическую внутреннюю консолидацию. В 2026 году можно ожидать усиления активности крупных холдингов, которые будут продолжать выстраивать вертикально интегрированные контуры, закрывать технологические разрывы и укреплять операционную устойчивость. На фоне всё ещё высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к дешёвому финансированию количество сделок, основанных на заёмных средствах, будет ограничено. На рынке продолжат преобладать стратегические приобретения, ориентированные на долгосрочную интеграцию и повышение конкурентоспособности национального бизнеса, во всяком случае, в первой половине 2026 года.Кроме того, на динамику сделок будут оказывать не только внутренние макроусловия, но и внешние решения. В частности, возможная конфискация российских активов в Европе способна спровоцировать новую волну сделок с иностранными активами внутри страны – как добровольных, так и реализуемых через механизм принудительного перехода контроля.Автор - Генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев

