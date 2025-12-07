https://1prime.ru/20251207/sochi-865300542.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - 07.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. | 07.12.2025

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

сочи

2025

Новости

