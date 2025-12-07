https://1prime.ru/20251207/sochi-865300542.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - 07.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T21:43+0300
2025-12-07T21:43+0300
2025-12-07T21:43+0300
бизнес
сочи
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02ba9ecf49dc75e95d9b24dd4671ed54.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251207/avia-865299958.html
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56f716adfd25e128adc3292ba1ff37d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, росавиация
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов