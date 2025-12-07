Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент ожидает реальный рост ВВП США в четвертом квартале на уровне 3% - 07.12.2025
Бессент ожидает реальный рост ВВП США в четвертом квартале на уровне 3%
экономика
сша
скотт бессент
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 7 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что реальный рост ВВП США по итогам четвертого квартала 2025 года ожидается в районе 3%, несмотря на приостановку работы правительства США. "Мы завершим этот год, несмотря на шатдаун (лидера демократов в сенате Чака) Шумера, с реальным ростом ВВП в 3%", - сказал Бессент в интервью CBS. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб экономике страны, чем ожидалось.
сша
сша, скотт бессент, мировая экономика
Экономика, США, Скотт Бессент, Мировая экономика
20:02 07.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 7 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что реальный рост ВВП США по итогам четвертого квартала 2025 года ожидается в районе 3%, несмотря на приостановку работы правительства США.
"Мы завершим этот год, несмотря на шатдаун (лидера демократов в сенате Чака) Шумера, с реальным ростом ВВП в 3%", - сказал Бессент в интервью CBS.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб экономике страны, чем ожидалось.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой
