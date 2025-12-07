Бессент ожидает реальный рост ВВП США в четвертом квартале на уровне 3%

https://1prime.ru/20251207/ssha-865299407.html

ВАШИНГТОН, 7 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что реальный рост ВВП США по итогам четвертого квартала 2025 года ожидается в районе 3%, несмотря на приостановку работы правительства США. "Мы завершим этот год, несмотря на шатдаун (лидера демократов в сенате Чака) Шумера, с реальным ростом ВВП в 3%", - сказал Бессент в интервью CBS. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб экономике страны, чем ожидалось.

