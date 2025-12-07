https://1prime.ru/20251207/svet-865298256.html

Часть Запорожской области осталась без света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Часть Запорожской области обесточена из-за непогоды, на ремонт уйдет около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. Бригады работают", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия. "Бригады энергетиков проводят восстановительные работы. Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.

