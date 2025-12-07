https://1prime.ru/20251207/tramp-865288209.html

Трамп назвал Моди особенным лидером

Трамп назвал Моди особенным лидером - 07.12.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал Моди особенным лидером

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и особенным лидером. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07

2025-12-07T04:29+0300

2025-12-07T04:31+0300

ВАШИНГТОН, 7 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и особенным лидером. Соответствующее заявление он сделал после прошедшего ранее на неделе визита президента России Владимира Путина в Индию. "Посол Серджио Гор, который сейчас отправляется в Индию, удачи! Возможно, мы больше никогда не увидимся. 1,5 миллиарда человек! Подумайте об этом. 1,5 миллиарда. Сможешь ли ты справиться с этим, Серджио? Я думаю, ты справишься, ты можешь справиться с чем угодно. Ты будешь иметь дело с совершенно особенным лидером, как ты знаешь, моим другом, и у тебя все получится. Он очень рад, что ты будешь послом", - сказал президент США, выступая на торжественном ужине по случаю вручения премий центра Кеннеди.

