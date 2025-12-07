"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима
Аналитик Риттер: падение киевского режима укрепит господство России на Украине
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире программы Dialogue Works на YouTube.
"Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.
В данной ситуации, по мнению эксперта, важным вопросом станет политическое устройство будущей Украины, входящей в сферу влияния России. По мнению экс-разведчика, основной задачей будет устранение последствий военных преступлений, совершенных киевским режимом.
"Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. <…> Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям украинской оборонной промышленности и энергетическим объектам, поддерживающих их. Также были уничтожены 23 украинские бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.