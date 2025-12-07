https://1prime.ru/20251207/ukraina-865289403.html

"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима

"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима - 07.12.2025, ПРАЙМ

"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима

Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T06:12+0300

2025-12-07T06:12+0300

2025-12-07T06:12+0300

мировая экономика

украина

youtube

скотт риттер

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире программы Dialogue Works на YouTube."Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.В данной ситуации, по мнению эксперта, важным вопросом станет политическое устройство будущей Украины, входящей в сферу влияния России. По мнению экс-разведчика, основной задачей будет устранение последствий военных преступлений, совершенных киевским режимом."Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. <…> Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям украинской оборонной промышленности и энергетическим объектам, поддерживающих их. Также были уничтожены 23 украинские бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.

https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html

https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, youtube, скотт риттер, россия