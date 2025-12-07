Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251207/ukraina-865289403.html
"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима
"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима - 07.12.2025, ПРАЙМ
"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима
Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T06:12+0300
2025-12-07T06:12+0300
мировая экономика
украина
youtube
скотт риттер
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире программы Dialogue Works на YouTube."Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.В данной ситуации, по мнению эксперта, важным вопросом станет политическое устройство будущей Украины, входящей в сферу влияния России. По мнению экс-разведчика, основной задачей будет устранение последствий военных преступлений, совершенных киевским режимом."Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. &lt;…&gt; Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям украинской оборонной промышленности и энергетическим объектам, поддерживающих их. Также были уничтожены 23 украинские бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html
https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9e9bcc11567942fad20e9ce0dd3fbab5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, youtube, скотт риттер, россия
Мировая экономика, УКРАИНА, YouTube, Скотт Риттер, РОССИЯ
06:12 07.12.2025
 
"Перестанет существовать": в США сообщили о будущем киевского режима

Аналитик Риттер: падение киевского режима укрепит господство России на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Работа артиллерийского расчета ВС России в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Продолжающийся развал украинских вооруженных сил неизбежно приведет к усилению влияния России на Украине, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире программы Dialogue Works на YouTube.
"Украинцы говорят: "За что мы сражаемся?", "Почему мы умираем?". И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Они больше не верят в это дело, и по мере этого начинают покидать свои позиции, чтобы спасти свои жизни и просто дезертировать, уйти навсегда. И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия", — сообщает он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
29 ноября, 06:56
В данной ситуации, по мнению эксперта, важным вопросом станет политическое устройство будущей Украины, входящей в сферу влияния России. По мнению экс-разведчика, основной задачей будет устранение последствий военных преступлений, совершенных киевским режимом.
"Потом все будет разработано для создания политической структуры, которая усилит российское господство в послевоенной Украине. И для того, чтобы это сделать, придется разрушить нынешние элитные структуры. <…> Но также остается вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены не русскими, а украинцами", — резюмирует Риттер.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские силы нанесли массированный удар, в том числе, ракетами "Кинжал", по предприятиям украинской оборонной промышленности и энергетическим объектам, поддерживающих их. Также были уничтожены 23 украинские бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских орудий, десять станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.
Боевая работа на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО
5 декабря, 04:59
 
Мировая экономикаУКРАИНАYouTubeСкотт РиттерРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала