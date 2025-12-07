Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии завершается консультация по российским энергоносителям - 07.12.2025
2025-12-07T00:31+0300
2025-12-07T01:07+0300
БУДАПЕШТ, 7 дек - ПРАЙМ. Продленная на неделю национальная консультация, в ходе которой граждан Венгрии спрашивали об их отношении к повышению налогов и отказу от российских нефти и газа, завершается в воскресенье. Консультация стартовала 1 октября и должна была продлиться до конца ноября. Идею её проведения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года. Анкеты из пяти вопросов рассылались по почте, в ноябре появилась возможность также заполнить их онлайн. Четыре вопроса из пяти были посвящены налоговой политике, венгров спрашивали, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой, согласны ли на сокращение семейных льгот и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей, одобряют ли повышение корпоративного налога. Пятый вопрос касался отказа от закупок российской энергии, граждан попросили высказаться, считают ли они, что "Венгрия должна закупать нефть и газ из более дорогих источников вместо более дешевых российских энергоносителей, даже если это увеличит расходы семей на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей". В конце ноября правительство приняло решение продлить консультацию еще на неделю, до вечера 7 декабря. Предварительные данные о числе поучаствовавших не публиковались. В период консультации на улицах Венгрии появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода, который через своих марионеток хочет повысить в Венгрии налоги. На втором типе плакатов изображен сложенный из купюр венгерских форинтов танк и подпись "Брюссель бы финансировал войну из ваших налогов. Выступим против повышения налогов". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российских энергоносителей будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП. Власти Венгрии неоднократно подчеркивали, что в последние годы развернули широкую программу налоговых льгот для населения, особенно для молодежи и многодетных семей. В частности, с 1 октября матери трех детей будут навсегда освобождены от подоходного налога, а с января молодые матери одного или двух детей могут подать заявку и получить скидку на подоходный налог. Представляя анкеты национальной консультации, парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги отметил, что до прихода к власти правительства Орбана в 2010 году корпоративный налог для компаний составлял 19%, а потом был снижен до 9%, что привело к рекордным инвестициям из-за рубежа, созданию миллиона рабочих мест и рекордно низкого уровня безработицы. Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
00:31 07.12.2025 (обновлено: 01:07 07.12.2025)
 
В Венгрии завершается консультация по российским энергоносителям

В Венгрии завершается нацконсультация по вопросу отказа от российских нефти и газа

БУДАПЕШТ, 7 дек - ПРАЙМ. Продленная на неделю национальная консультация, в ходе которой граждан Венгрии спрашивали об их отношении к повышению налогов и отказу от российских нефти и газа, завершается в воскресенье.
Консультация стартовала 1 октября и должна была продлиться до конца ноября. Идею её проведения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.
Анкеты из пяти вопросов рассылались по почте, в ноябре появилась возможность также заполнить их онлайн. Четыре вопроса из пяти были посвящены налоговой политике, венгров спрашивали, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой, согласны ли на сокращение семейных льгот и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей, одобряют ли повышение корпоративного налога.
Пятый вопрос касался отказа от закупок российской энергии, граждан попросили высказаться, считают ли они, что "Венгрия должна закупать нефть и газ из более дорогих источников вместо более дешевых российских энергоносителей, даже если это увеличит расходы семей на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей".
В конце ноября правительство приняло решение продлить консультацию еще на неделю, до вечера 7 декабря. Предварительные данные о числе поучаствовавших не публиковались.
В период консультации на улицах Венгрии появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода, который через своих марионеток хочет повысить в Венгрии налоги. На втором типе плакатов изображен сложенный из купюр венгерских форинтов танк и подпись "Брюссель бы финансировал войну из ваших налогов. Выступим против повышения налогов".
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российских энергоносителей будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Власти Венгрии неоднократно подчеркивали, что в последние годы развернули широкую программу налоговых льгот для населения, особенно для молодежи и многодетных семей. В частности, с 1 октября матери трех детей будут навсегда освобождены от подоходного налога, а с января молодые матери одного или двух детей могут подать заявку и получить скидку на подоходный налог.
Представляя анкеты национальной консультации, парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги отметил, что до прихода к власти правительства Орбана в 2010 году корпоративный налог для компаний составлял 19%, а потом был снижен до 9%, что привело к рекордным инвестициям из-за рубежа, созданию миллиона рабочих мест и рекордно низкого уровня безработицы.
Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
Заголовок открываемого материала