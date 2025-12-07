Экономист оценила вероятность перетока вкладов на биржу в 2026 году

https://1prime.ru/20251207/vklady-865292108.html
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Переток банковских вкладов на биржу в 2026 году может составить порядка 3-4 триллионов рублей, оценила для РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Банк России в ответ на разогнавшуюся инфляцию начал поднимать ключевую ставку еще два года назад, доведя ее в октябре прошлого года до рекордных 21%. На этом фоне банки стали повышать проценты по вкладам, привлекая средства россиян. Сейчас объем сбережений физлиц в банках достигает 63,5 триллиона рублей. Минфин России ожидает в первом квартале 2026 года приток инвесторов на фондовый рынок благодаря маркетинговой кампании по его продвижению, заявлял ранее в декабре заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В середине этого года 34% финансовых активов физических лиц находилось в форме рублевых депозитов. Это более 60 триллионов рублей. Это много - когда ключевая ставка была 7,5% в 2023 году, эта доля была равна 27%. Доступность и инфраструктура - это необходимое условие роста интереса к инструментам финансового рынка, но не достаточное", - говорит Донец. Важным условием перетока средств, полагает она, станет именно снижение уровня процентных ставок. "Думаю, мы, действительно, увидим это в следующем году - так, при снижении ключевой ставки ЦБ РФ ниже 13%, реалистичным кажется переток в инструменты фондового рынка средств в объеме порядка 3-4 триллионов рублей. Думаю, такие потоки соответствуют оптимистичным прогнозам по поводу роста индекса в следующем году", - добавляет эксперт. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку- четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
