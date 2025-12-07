https://1prime.ru/20251207/volgograd-865296802.html
В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума
ВОЛГОГРАД, 7 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа. По данным пресс-службы, прокуратура Волгоградской области проводит проверку после обращений жителей станицы Кременская с жалобами на работу газопоршневой электростанции компании ООО "Симбайн М", которая строится на арендованном участке. Отмечается, что при пусконаладочных работах оборудования возник сильный шум. "В связи с чем работы на объекте с 18 ноября текущего года приостановлены до их устранения... Кроме того, прокуратурой Клетского района Волгоградской области в волгоградское отделение Центрального банка Российской Федерации направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО "Симбайн М" в сфере майнинговой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Согласно открытым данным, ООО "Симбайн М" предоставляет услуги по размещению информации, занимается торговлей компьютерами и периферийными устройствами к ним, разработкой и продажей программного обеспечения и другим.
