В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума - 07.12.2025
В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума
В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума
Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой,... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T17:00+0300
2025-12-07T17:00+0300
энергетика
общество
волгоградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865296630_0:332:1501:1176_1920x0_80_0_0_04fef63ff7b9217ea8ffac40126f33ea.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа. По данным пресс-службы, прокуратура Волгоградской области проводит проверку после обращений жителей станицы Кременская с жалобами на работу газопоршневой электростанции компании ООО "Симбайн М", которая строится на арендованном участке. Отмечается, что при пусконаладочных работах оборудования возник сильный шум. "В связи с чем работы на объекте с 18 ноября текущего года приостановлены до их устранения... Кроме того, прокуратурой Клетского района Волгоградской области в волгоградское отделение Центрального банка Российской Федерации направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО "Симбайн М" в сфере майнинговой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Согласно открытым данным, ООО "Симбайн М" предоставляет услуги по размещению информации, занимается торговлей компьютерами и периферийными устройствами к ним, разработкой и продажей программного обеспечения и другим.
волгоградская область
общество , волгоградская область
Энергетика, Общество , Волгоградская область
17:00 07.12.2025
 
В Волгоградской области приостановили запуск электростанции из-за шума

В Клетском районе Волгоградской области приостановили запуск газопоршневой электростанции

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Прокуратура. Архивное фото
© РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 7 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Волгоградской области после жалоб местных жителей на шум приостановила запуск газопоршневой электростанции в Клетском районе, построенной фирмой, деятельность которой в сфере майнинговой инфраструктуры будет проверена, сообщила пресс-служба надзорного органа.
По данным пресс-службы, прокуратура Волгоградской области проводит проверку после обращений жителей станицы Кременская с жалобами на работу газопоршневой электростанции компании ООО "Симбайн М", которая строится на арендованном участке. Отмечается, что при пусконаладочных работах оборудования возник сильный шум.
"В связи с чем работы на объекте с 18 ноября текущего года приостановлены до их устранения... Кроме того, прокуратурой Клетского района Волгоградской области в волгоградское отделение Центрального банка Российской Федерации направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО "Симбайн М" в сфере майнинговой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, ООО "Симбайн М" предоставляет услуги по размещению информации, занимается торговлей компьютерами и периферийными устройствами к ним, разработкой и продажей программного обеспечения и другим.
Промышленный майнинг: стратегически важный для России
3 декабря, 10:28
 
ЭнергетикаОбществоВолгоградская область
 
 
