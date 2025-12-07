https://1prime.ru/20251207/vsu-865302412.html

Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не пошел воевать за ВСУ

Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не пошел воевать за ВСУ - 07.12.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не пошел воевать за ВСУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности принять участие в боевых действиях, сообщает "Страна.ua". | 07.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности принять участие в боевых действиях, сообщает "Страна.ua". "Я в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж. Я посвятил этой войне 2,5 года жизни, начиная с первой ее ночи. Я никуда не сбегаю, сижу дома", — отметил он. Кулеба уточнил, что не участвовал в боевых действиях в качестве добровольца, поскольку занимал пост министра иностранных дел, но избегать мобилизации в будущем не планирует. В последнее время ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава, а действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан для мобилизации вызывают общественный резонанс и протесты. В интернете распространяются видео о том, как представители ТЦК забирают мужчин микроавтобусами, порой применяя физическую силу. Мужчины призывного возраста всеми возможными способами избегают призыва: нелегально покидают Украину, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и стараются не показываться на улице.

Новости

