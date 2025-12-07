https://1prime.ru/20251207/yakutiya-865297494.html
В Якутии из-за прорыва воды из озер нарушено движение на трассе "Амга"
2025-12-07T17:20+0300
происшествия
бизнес
россия
якутия
ЯКУТСК, 7 дек – ПРАЙМ. Сообщение на федеральной автотрассе "Амга" в Якутии нарушено из-за прорыва воды из озер, ведется ликвидация последствий, сообщает пресс-служба управления автодорог республики в своем Telegram-канале. По данным ведомства, на участке республиканской автодороги в воскресенье случилась внештатная ситуация. "На автодороге "Амга" нарушено сообщение. На 94 километре произошел прорыв воды из озер. Водителей просим воздержаться от поездок по данному маршруту", - рассказали в пресс-службе. Подрядной организацией "СУ-77" на участке автодороги с 93-го по 94-й километр организовано круглосуточное дежурство. "Предпринимаются меры по устранению образовавшейся колеи с помощью погрузчика. Несмотря на проводимые работы, проезд по указанному участку дороги остается затрудненным. После прекращения водных потоков планируется засыпать места прорыва инертными материалами для обеспечения нормальных условий движения", - говорится в сообщении.
якутия
