https://1prime.ru/20251207/yakutiya-865297494.html

В Якутии из-за прорыва воды из озер нарушено движение на трассе "Амга"

В Якутии из-за прорыва воды из озер нарушено движение на трассе "Амга" - 07.12.2025, ПРАЙМ

В Якутии из-за прорыва воды из озер нарушено движение на трассе "Амга"

Сообщение на федеральной автотрассе "Амга" в Якутии нарушено из-за прорыва воды из озер, ведется ликвидация последствий, сообщает пресс-служба управления... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T17:20+0300

2025-12-07T17:20+0300

2025-12-07T17:20+0300

происшествия

бизнес

россия

якутия

https://cdnn.1prime.ru/img/83459/28/834592888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a92317c45ea3d28a8217f247b1c3af36.jpg

ЯКУТСК, 7 дек – ПРАЙМ. Сообщение на федеральной автотрассе "Амга" в Якутии нарушено из-за прорыва воды из озер, ведется ликвидация последствий, сообщает пресс-служба управления автодорог республики в своем Telegram-канале. По данным ведомства, на участке республиканской автодороги в воскресенье случилась внештатная ситуация. "На автодороге "Амга" нарушено сообщение. На 94 километре произошел прорыв воды из озер. Водителей просим воздержаться от поездок по данному маршруту", - рассказали в пресс-службе. Подрядной организацией "СУ-77" на участке автодороги с 93-го по 94-й километр организовано круглосуточное дежурство. "Предпринимаются меры по устранению образовавшейся колеи с помощью погрузчика. Несмотря на проводимые работы, проезд по указанному участку дороги остается затрудненным. После прекращения водных потоков планируется засыпать места прорыва инертными материалами для обеспечения нормальных условий движения", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865182568.html

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, якутия