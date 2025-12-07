https://1prime.ru/20251207/zapad-865288988.html

На Западе возмутились распространением дезинформации о России

2025-12-07T05:54+0300

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные страны прибегают к намеренной дезинформации о России, чтобы оправдать свое участие в войне на стороне Украины, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в эфире YouTube-канала."Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. <…> Им нужна уверенность, чтобы общественность поверила в победу Запада: "Русские бесполезны"; "Русские — зло"; "Украинцы — добродетельные жертвы"; "НАТО тут ни при чем". Пока люди верят в это, они будут продолжать войну", — сообщил он.По словам ученого, именно по этой причине правда становится врагом западных элит. Он полагает, что объективное понимание населением сути конфликта с Россией может вызвать симпатии к Москве и привести к крупному поражению Запада."Поэтому ни о каком поражении Украины не может быть сообщено. Кроме того, мы не можем говорить о таких вещах, как предыстория, <…> ведь тогда люди начнут симпатизировать России. <…> Нельзя сообщать о колоссальных потерях украинцев, потому что это может подорвать общественную поддержку Киева. В этом случае поддержка народа растает, из-за чего властям придется сократить финансирование, и Запад проиграет войну (России. — Прим. ред.)", — резюмировал Дисен.В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские граждане подвергаются манипуляциям и мистификациям касательно предполагаемой угрозы со стороны России. По ее мнению, западные правительства используют это в рамках агрессивной политики милитаризации.

