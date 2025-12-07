На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса

https://1prime.ru/20251207/zapad-865289638.html
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство Bloomberg."В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве", — указывается в материале.Как "менее плохой" сценарий, политики рассматривают возможность того, что Трамп заявит о переносе войны в Европу. Однако, по их прогнозам, Вашингтон продолжит продавать вооружение для НАТО, чтобы поддержать Киев, и сохранит связи с разведывательными структурами.В пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в которой настаивает на том, чтобы Европа самостоятельно решала вопросы своей обороны. Документ также подчеркивает разногласия между американской администрацией и европейскими лидерами, чьи ожидания в отношении украинского кризиса считаются нереалистичными.
