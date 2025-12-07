https://1prime.ru/20251207/zapad-865289638.html

На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса

На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса - 07.12.2025, ПРАЙМ

На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса

Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T06:35+0300

2025-12-07T06:35+0300

2025-12-07T06:35+0300

мировая экономика

европа

bloomberg

нато

киев

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство Bloomberg."В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве", — указывается в материале.Как "менее плохой" сценарий, политики рассматривают возможность того, что Трамп заявит о переносе войны в Европу. Однако, по их прогнозам, Вашингтон продолжит продавать вооружение для НАТО, чтобы поддержать Киев, и сохранит связи с разведывательными структурами.В пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в которой настаивает на том, чтобы Европа самостоятельно решала вопросы своей обороны. Документ также подчеркивает разногласия между американской администрацией и европейскими лидерами, чьи ожидания в отношении украинского кризиса считаются нереалистичными.

https://1prime.ru/20251124/tramp-864891827.html

https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html

европа

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, bloomberg, нато, киев, запад