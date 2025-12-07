Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251207/zapad-865289638.html
На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса
На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса - 07.12.2025, ПРАЙМ
На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса
Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T06:35+0300
2025-12-07T06:35+0300
мировая экономика
европа
bloomberg
нато
киев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство Bloomberg."В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве", — указывается в материале.Как "менее плохой" сценарий, политики рассматривают возможность того, что Трамп заявит о переносе войны в Европу. Однако, по их прогнозам, Вашингтон продолжит продавать вооружение для НАТО, чтобы поддержать Киев, и сохранит связи с разведывательными структурами.В пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в которой настаивает на том, чтобы Европа самостоятельно решала вопросы своей обороны. Документ также подчеркивает разногласия между американской администрацией и европейскими лидерами, чьи ожидания в отношении украинского кризиса считаются нереалистичными.
https://1prime.ru/20251124/tramp-864891827.html
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html
европа
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, bloomberg, нато, киев, запад
Мировая экономика, ЕВРОПА, Bloomberg, НАТО, Киев, ЗАПАД
06:35 07.12.2025
 
На Западе озвучили два сценария выхода США из украинского кризиса

Bloomberg: любые сценарии завершения участия США в конфликте на Украине фатальны для ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные политики разработали два сценария возможного выхода США из украинского кризиса, из которых оба оказались неблагоприятными для Европы, пишет агентство Bloomberg.
"В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве", — указывается в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине
24 ноября, 21:39
Как "менее плохой" сценарий, политики рассматривают возможность того, что Трамп заявит о переносе войны в Европу. Однако, по их прогнозам, Вашингтон продолжит продавать вооружение для НАТО, чтобы поддержать Киев, и сохранит связи с разведывательными структурами.
В пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в которой настаивает на том, чтобы Европа самостоятельно решала вопросы своей обороны. Документ также подчеркивает разногласия между американской администрацией и европейскими лидерами, чьи ожидания в отношении украинского кризиса считаются нереалистичными.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
29 ноября, 06:56
 
Мировая экономикаЕВРОПАBloombergНАТОКиевЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала