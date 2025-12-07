https://1prime.ru/20251207/zarplata-865291200.html

Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей

Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей - 07.12.2025, ПРАЙМ

Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей

Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T08:15+0300

2025-12-07T08:15+0300

2025-12-07T08:15+0300

владимир путин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом, при зарплате на уровне МРОТ работник будет получать на руки после уплаты НДФЛ в размере 13% 23 570 рублей.

https://1prime.ru/20251205/gosduma-865234203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, общество