Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей
07.12.2025
Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей
Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей
2025-12-07T08:15+0300
2025-12-07T08:15+0300
2025-12-07T08:15+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом, при зарплате на уровне МРОТ работник будет получать на руки после уплаты НДФЛ в размере 13% 23 570 рублей.
Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей
Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей