https://1prime.ru/20251207/zelenskiy-865301102.html

Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия

Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия - 07.12.2025, ПРАЙМ

Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия

Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T22:53+0300

2025-12-07T22:53+0300

2025-12-07T23:00+0300

украина

владимир зеленский

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в Telegram-канале."Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — отметил он. Украинский лидер также запросил очередную поставку вооружения, включая системы и ракеты ПВО. "Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — подчеркнул Зеленский.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.

https://1prime.ru/20251206/zelenskiy-865286796.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, вс рф, всу