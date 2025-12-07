https://1prime.ru/20251207/zelenskiy-865301102.html
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия - 07.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия
Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T22:53+0300
2025-12-07T22:53+0300
2025-12-07T23:00+0300
украина
владимир зеленский
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в Telegram-канале."Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — отметил он. Украинский лидер также запросил очередную поставку вооружения, включая системы и ракеты ПВО. "Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — подчеркнул Зеленский.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
https://1prime.ru/20251206/zelenskiy-865286796.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, вс рф, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВС РФ, ВСУ
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия
Зеленский запросил у Запада новый пакет военной помощи после российских ударов возмездия
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — отметил он.
Украинский лидер также запросил очередную поставку вооружения, включая системы и ракеты ПВО.
"Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — подчеркнул Зеленский
.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России
в ответ на террористические атаки Украины
на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ
, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсуждал территории, пишут СМИ