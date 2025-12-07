Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия - 07.12.2025
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в Telegram-канале."Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — отметил он. Украинский лидер также запросил очередную поставку вооружения, включая системы и ракеты ПВО. "Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. &lt;…&gt; Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — подчеркнул Зеленский.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
22:53 07.12.2025 (обновлено: 23:00 07.12.2025)
 
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов возмездия

Зеленский запросил у Запада новый пакет военной помощи после российских ударов возмездия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о дополнительной военной помощи после недавних российских ударов, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — отметил он.
Украинский лидер также запросил очередную поставку вооружения, включая системы и ракеты ПВО.
"Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — подчеркнул Зеленский.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
