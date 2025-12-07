СМИ: США планируют избавиться от Зеленского
Steigan: США хотят заменить Зеленского на лидера, принимающего политику Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan выразил мнение, что США намерены убрать Владимира Зеленского из власти за его несогласие с позицией Вашингтона в отношении конфликта на Украине.
"США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР", — говорится в статье.
Автор полагает, что украинские политики уже активно готовятся к борьбе за верховную власть.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.
