https://1prime.ru/20251207/zelenskiy-865301660.html

СМИ: США планируют избавиться от Зеленского

СМИ: США планируют избавиться от Зеленского - 07.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: США планируют избавиться от Зеленского

Журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan выразил мнение, что США намерены убрать Владимира Зеленского из власти за его несогласие с позицией Вашингтона в... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T23:10+0300

2025-12-07T23:10+0300

2025-12-07T23:10+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

сша

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan выразил мнение, что США намерены убрать Владимира Зеленского из власти за его несогласие с позицией Вашингтона в отношении конфликта на Украине. "США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР", — говорится в статье. Автор полагает, что украинские политики уже активно готовятся к борьбе за верховную власть.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251207/zelenskiy-865301102.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, набу