Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна
2025-12-07T19:06+0300
экономика
ТАШКЕНТ, 7 дек - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Афганистана по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". По данным пресс-службы, в воскресенье на казахстанской железнодорожной станции Сарыагаш представители властей и железнодорожных компаний Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "В ходе переговоров стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов по направлению через Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог". В частности, достигнуты договорённости об увеличении обмена поездами до 35 пар в сутки, а также об обеспечении приёма узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и пяти составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно. "Принятые договорённости позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран", - добавили в пресс-службе. По данным компании, за 11 месяцев объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 16% по сравнению с годом ранее, до 28,5 миллиона тонн, в том числе перевозка зерна - до 5,6 миллиона тонн (+32%).
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна по ж/д
