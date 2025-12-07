Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251207/zerno-865298578.html
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна - 07.12.2025, ПРАЙМ
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна
Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Афганистана по железной дороге, сообщает... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T19:06+0300
2025-12-07T19:06+0300
экономика
мировая экономика
узбекистан
казахстан
центральная азия
узбекские железные дороги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
ТАШКЕНТ, 7 дек - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Афганистана по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". По данным пресс-службы, в воскресенье на казахстанской железнодорожной станции Сарыагаш представители властей и железнодорожных компаний Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "В ходе переговоров стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов по направлению через Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог". В частности, достигнуты договорённости об увеличении обмена поездами до 35 пар в сутки, а также об обеспечении приёма узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и пяти составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно. "Принятые договорённости позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран", - добавили в пресс-службе. По данным компании, за 11 месяцев объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 16% по сравнению с годом ранее, до 28,5 миллиона тонн, в том числе перевозка зерна - до 5,6 миллиона тонн (+32%).
https://1prime.ru/20251206/zhd-865285377.html
узбекистан
казахстан
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d91b1c605ed626b2c462fe118e0e046.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, казахстан, центральная азия, узбекские железные дороги
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Узбекские железные дороги
19:06 07.12.2025
 
Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна

Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна по ж/д

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 7 дек - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Афганистана по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
По данным пресс-службы, в воскресенье на казахстанской железнодорожной станции Сарыагаш представители властей и железнодорожных компаний Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"В ходе переговоров стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов по направлению через Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узбекских железных дорог".
В частности, достигнуты договорённости об увеличении обмена поездами до 35 пар в сутки, а также об обеспечении приёма узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и пяти составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно.
"Принятые договорённости позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран", - добавили в пресс-службе.
По данным компании, за 11 месяцев объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 16% по сравнению с годом ранее, до 28,5 миллиона тонн, в том числе перевозка зерна - до 5,6 миллиона тонн (+32%).
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
Вчера, 21:55
 
ЭкономикаМировая экономикаУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯУзбекские железные дороги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала