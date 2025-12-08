https://1prime.ru/20251208/alikhanov-865319110.html
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
2025-12-08T14:18+0300
2025-12-08T14:18+0300
2025-12-08T14:18+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году 4,3 миллиарда долларов. Позитивная тенденция сохранилась: за январь-октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив 3,6 миллиарда долларов. Примечательно, что около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию", – сказал Алиханов, чьи слова проводятся пресс-службой. Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Центром переговоров стали текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
