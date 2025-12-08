Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/alikhanov-865319110.html
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией - 08.12.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T14:18+0300
2025-12-08T14:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865318940_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_25cbcc245613d0be2906e782ca50a525.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году 4,3 миллиарда долларов. Позитивная тенденция сохранилась: за январь-октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив 3,6 миллиарда долларов. Примечательно, что около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию", – сказал Алиханов, чьи слова проводятся пресс-службой. Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Центром переговоров стали текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864457684.html
индонезия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865318940_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_01d195682cbf35d2ac328ab73b9d90f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индонезия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:18 08.12.2025
 
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией

Алиханов: товарооборот России и Индонезии за 10 месяцев вырос почти на 18%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава Минпромторга РФ Антон Алиханов
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году 4,3 миллиарда долларов. Позитивная тенденция сохранилась: за январь-октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив 3,6 миллиарда долларов. Примечательно, что около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию", – сказал Алиханов, чьи слова проводятся пресс-службой.
Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Центром переговоров стали текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
Калийные удобрения на складе готовой продукции - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения
12 ноября, 13:23
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала