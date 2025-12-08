Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/alrosa-865308479.html
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире - 08.12.2025, ПРАЙМ
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире
Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, спрогнозировали РИА Новости в "Алросе". | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T08:27+0300
2025-12-08T08:27+0300
экономика
промышленность
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, спрогнозировали РИА Новости в "Алросе". "В этом году глобальная добыча алмазов будет почти на треть ниже относительно уровней шести-восьми летней давности, достигнув минимальных за последние 20 лет объемов", - рассказали в компании. Мировая добыча алмазов по итогам текущего года может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Компания планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат. В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых. Согласно данным Кимберлийского процесса, за последние 20 лет самый низкий уровень добычи алмазов был в 2020 году - 107,26 миллиона карат.
https://1prime.ru/20251115/alrosa-864558086.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_77:0:1278:901_1920x0_80_0_0_a8f563a865b0650cd04bfc52e6461b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, алроса
Экономика, Промышленность, Алроса
08:27 08.12.2025
 
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире

"Алроса": добыча алмазов в этом году достигнет минимальных за 20 лет объемов

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Бриллианты. Архивное фото
© fotolia.com / fox17
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, спрогнозировали РИА Новости в "Алросе".
"В этом году глобальная добыча алмазов будет почти на треть ниже относительно уровней шести-восьми летней давности, достигнув минимальных за последние 20 лет объемов", - рассказали в компании.
Мировая добыча алмазов по итогам текущего года может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Компания планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат.
В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых.
Согласно данным Кимберлийского процесса, за последние 20 лет самый низкий уровень добычи алмазов был в 2020 году - 107,26 миллиона карат.
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Ангола может вернуться к вопросу о работе "Алросы" в стране, считает посол
15 ноября, 08:59
 
ЭкономикаПромышленностьАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала