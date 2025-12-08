https://1prime.ru/20251208/alrosa-865308479.html
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире
2025-12-08T08:27+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, спрогнозировали РИА Новости в "Алросе". "В этом году глобальная добыча алмазов будет почти на треть ниже относительно уровней шести-восьми летней давности, достигнув минимальных за последние 20 лет объемов", - рассказали в компании. Мировая добыча алмазов по итогам текущего года может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Компания планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат. В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых. Согласно данным Кимберлийского процесса, за последние 20 лет самый низкий уровень добычи алмазов был в 2020 году - 107,26 миллиона карат.
