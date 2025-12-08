https://1prime.ru/20251208/alrosa-865308883.html
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире - 08.12.2025, ПРАЙМ
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире
Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T08:40+0300
2025-12-08T08:40+0300
2025-12-08T08:40+0300
экономика
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Объем предложения алмазов сокращается, что уже ощущается в премиальном сегменте — дефицит крупных и редких драгоценных камней становится все более заметным и естественно отражается в цене. Исходя из прогнозов мировой добычи на ближайшие годы, можно предположить, что эта тенденция — дефицит предложения алмазов и, как следствие, рост цен — продолжится", - рассказали в компании. По прогнозам аналитиков, которые привела "Алроса", в перспективе нескольких лет цены на алмазы имеют потенциал роста на 50% относительно уровней 2024 года. На фоне истощения существующих месторождений уровень конечного спроса остается устойчиво выше рекордных уровней 2010-х годов, поэтому текущие колебания цен носят временный характер. Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.
https://1prime.ru/20251208/alrosa-865308479.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алроса
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире
"Алроса": дефицит крупных и редких драгоценных камней растет
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ.
Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене, сообщили РИА Новости в "Алросе
".
"Объем предложения алмазов сокращается, что уже ощущается в премиальном сегменте — дефицит крупных и редких драгоценных камней становится все более заметным и естественно отражается в цене. Исходя из прогнозов мировой добычи на ближайшие годы, можно предположить, что эта тенденция — дефицит предложения алмазов и, как следствие, рост цен — продолжится", - рассказали в компании.
По прогнозам аналитиков, которые привела "Алроса
", в перспективе нескольких лет цены на алмазы имеют потенциал роста на 50% относительно уровней 2024 года. На фоне истощения существующих месторождений уровень конечного спроса остается устойчиво выше рекордных уровней 2010-х годов, поэтому текущие колебания цен носят временный характер.
Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.
"Алроса" дала прогноз по добыче алмазов в мире