"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире - 08.12.2025
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире - 08.12.2025, ПРАЙМ
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире
Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T08:40+0300
2025-12-08T08:40+0300
экономика
алроса
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Объем предложения алмазов сокращается, что уже ощущается в премиальном сегменте — дефицит крупных и редких драгоценных камней становится все более заметным и естественно отражается в цене. Исходя из прогнозов мировой добычи на ближайшие годы, можно предположить, что эта тенденция — дефицит предложения алмазов и, как следствие, рост цен — продолжится", - рассказали в компании. По прогнозам аналитиков, которые привела "Алроса", в перспективе нескольких лет цены на алмазы имеют потенциал роста на 50% относительно уровней 2024 года. На фоне истощения существующих месторождений уровень конечного спроса остается устойчиво выше рекордных уровней 2010-х годов, поэтому текущие колебания цен носят временный характер. Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.
алроса
Экономика, Алроса
08:40 08.12.2025
 
"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире

"Алроса": дефицит крупных и редких драгоценных камней растет

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Объем предложения алмазов сокращается, что уже ощущается в премиальном сегменте — дефицит крупных и редких драгоценных камней становится все более заметным и естественно отражается в цене. Исходя из прогнозов мировой добычи на ближайшие годы, можно предположить, что эта тенденция — дефицит предложения алмазов и, как следствие, рост цен — продолжится", - рассказали в компании.
По прогнозам аналитиков, которые привела "Алроса", в перспективе нескольких лет цены на алмазы имеют потенциал роста на 50% относительно уровней 2024 года. На фоне истощения существующих месторождений уровень конечного спроса остается устойчиво выше рекордных уровней 2010-х годов, поэтому текущие колебания цен носят временный характер.
Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.
Заголовок открываемого материала