"Алроса" заявила о сокращении предложения алмазов в мире

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Предложение алмазов в мире сокращается, что уже ощущается в премиум-сегменте, дефицит крупных и редких камней становится все заметнее и отражается в цене, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Объем предложения алмазов сокращается, что уже ощущается в премиальном сегменте — дефицит крупных и редких драгоценных камней становится все более заметным и естественно отражается в цене. Исходя из прогнозов мировой добычи на ближайшие годы, можно предположить, что эта тенденция — дефицит предложения алмазов и, как следствие, рост цен — продолжится", - рассказали в компании. По прогнозам аналитиков, которые привела "Алроса", в перспективе нескольких лет цены на алмазы имеют потенциал роста на 50% относительно уровней 2024 года. На фоне истощения существующих месторождений уровень конечного спроса остается устойчиво выше рекордных уровней 2010-х годов, поэтому текущие колебания цен носят временный характер. Спрос на бриллианты в мире будет расти по мере увеличения числа миллионеров, заявил в сентябре в интервью РИА Новости генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Тогда он отметил, что основные покупатели бриллиантов – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые 10 лет.

