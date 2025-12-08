"Алроса" оценила ситуацию с ценами на алмазы в мире

https://1prime.ru/20251208/alrosa-865309794.html

2025-12-08T08:57+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Цены на алмазно-бриллиантовую продукцию в мире в текущем году менее волатильны, чем в 2023-2024 годах, в частности в категории от 3 карат и выше - более устойчивы, сообщили РИА Новости в "Алросе". "В последние месяцы рынок испытывает давление из-за введения США 50%-ных пошлин в отношении товаров из Индии, которая является крупнейшим мировым производителем бриллиантов. Однако в целом цены на алмазно-бриллиантовую продукцию в этом году менее волатильны, чем в 2023-2024 годах, а в крупных размерно-весовых группах - от 3 карат и выше - более устойчивы", - рассказали в компании. "Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил в сентябре генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых.

