На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла
ИРКУТСК, 8 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где в воскресенье вышел из строя в результате аварии один из котлов, ведется растопка одного из резервных котлов и готовится запуск второго, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии города.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры более чем в 1,5 тысячи жилых домах, а также в социальных объектах. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. По данным мэрии, вечером в воскресенье на ТЭЦ-9 приступили к вводу резервного котла. Чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, когда в регион придет холодный фронт, к запуску готовятся еще два котла.
"На ТЭЦ-9 ведется растопка одного из котлоагрегатов. После выхода на рабочие параметры температура воды в домах увеличится. Кроме этого, в настоящее время специалисты готовятся к запуску еще одного котла, который также позволит дополнительно нагревать сетевую воду. Каждый из агрегатов позволит увеличить температуру в системах отопления на 10-15 градусов. Ситуация по-прежнему остается на особом контроле. Количество привлеченного персонала увеличено до 80 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что принято решение о переводе на дистанционное обучение четырех школ из 37. Также из 67 детских садов, которые находятся на территории, где в системе отопления снижена температура, закрыты пять. Дети распределены по другим детским садам.
В настоящее время в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 16 градусов. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32 градусов.
