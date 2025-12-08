Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251208/angarsk-865306461.html
На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла
На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла - 08.12.2025, ПРАЙМ
На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла
На ТЭЦ-9 в Ангарске, где в воскресенье вышел из строя в результате аварии один из котлов, ведется растопка одного из резервных котлов и готовится запуск... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T05:40+0300
2025-12-08T05:40+0300
энергетика
ангарск
иркутская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865306461.jpg?1765161648
ИРКУТСК, 8 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где в воскресенье вышел из строя в результате аварии один из котлов, ведется растопка одного из резервных котлов и готовится запуск второго, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии города. Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры более чем в 1,5 тысячи жилых домах, а также в социальных объектах. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. По данным мэрии, вечером в воскресенье на ТЭЦ-9 приступили к вводу резервного котла. Чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, когда в регион придет холодный фронт, к запуску готовятся еще два котла. "На ТЭЦ-9 ведется растопка одного из котлоагрегатов. После выхода на рабочие параметры температура воды в домах увеличится. Кроме этого, в настоящее время специалисты готовятся к запуску еще одного котла, который также позволит дополнительно нагревать сетевую воду. Каждый из агрегатов позволит увеличить температуру в системах отопления на 10-15 градусов. Ситуация по-прежнему остается на особом контроле. Количество привлеченного персонала увеличено до 80 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что принято решение о переводе на дистанционное обучение четырех школ из 37. Также из 67 детских садов, которые находятся на территории, где в системе отопления снижена температура, закрыты пять. Дети распределены по другим детским садам. В настоящее время в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 16 градусов. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32 градусов.
ангарск
иркутская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ангарск, иркутская область, рф
Энергетика, Ангарск, Иркутская область, РФ
05:40 08.12.2025
 
На ТЭЦ-9 в Ангарске готовятся к запуску второго резервного котла

На ТЭЦ-9 в Ангарске ведется растопка одного из резервных котлов и готовится запуск второго

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 8 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где в воскресенье вышел из строя в результате аварии один из котлов, ведется растопка одного из резервных котлов и готовится запуск второго, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии города.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры более чем в 1,5 тысячи жилых домах, а также в социальных объектах. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. По данным мэрии, вечером в воскресенье на ТЭЦ-9 приступили к вводу резервного котла. Чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, когда в регион придет холодный фронт, к запуску готовятся еще два котла.
"На ТЭЦ-9 ведется растопка одного из котлоагрегатов. После выхода на рабочие параметры температура воды в домах увеличится. Кроме этого, в настоящее время специалисты готовятся к запуску еще одного котла, который также позволит дополнительно нагревать сетевую воду. Каждый из агрегатов позволит увеличить температуру в системах отопления на 10-15 градусов. Ситуация по-прежнему остается на особом контроле. Количество привлеченного персонала увеличено до 80 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что принято решение о переводе на дистанционное обучение четырех школ из 37. Также из 67 детских садов, которые находятся на территории, где в системе отопления снижена температура, закрыты пять. Дети распределены по другим детским садам.
В настоящее время в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 16 градусов. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32 градусов.
 
ЭнергетикаАнгарскИркутская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала