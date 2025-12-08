Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии - 08.12.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии - 08.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода окончательной оценки ВВП Японии,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода окончательной оценки ВВП Японии, свидетельствуют данные торгов. На 8.04 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,64%, до 3 928,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 501,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,98% - до 25 829 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,11%, до 8 624,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,02%, до 50 502 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,77%, до 4 132,07 пункта. Аналитики в понедельник обращают внимание на публикацию экономических данных из Японии. Согласно данным правительства, ВВП страны в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами). Предварительные данные, опубликованные в ноябре, предполагали сокращение показателя на 1,8% в пересчете на год. "Более сильный спад в экономике Японии в третьем квартале укрепит позицию премьер-министра Санаэ Такаити относительно усиления налогово-бюджетного стимулирования, но при этом не помешает Банку Японии повысить ставки на заседании, которое состоится 18-19 декабря", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
Новости
09:39 08.12.2025 (обновлено: 09:40 08.12.2025)
 
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии

Биржи АТР преимущественно растут после выхода окончательной оценки ВВП Японии

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода окончательной оценки ВВП Японии, свидетельствуют данные торгов.
На 8.04 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,64%, до 3 928,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 501,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,98% - до 25 829 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11%, до 8 624,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,02%, до 50 502 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,77%, до 4 132,07 пункта.
Аналитики в понедельник обращают внимание на публикацию экономических данных из Японии. Согласно данным правительства, ВВП страны в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами).
Предварительные данные, опубликованные в ноябре, предполагали сокращение показателя на 1,8% в пересчете на год.
"Более сильный спад в экономике Японии в третьем квартале укрепит позицию премьер-министра Санаэ Такаити относительно усиления налогово-бюджетного стимулирования, но при этом не помешает Банку Японии повысить ставки на заседании, которое состоится 18-19 декабря", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
Заголовок открываемого материала