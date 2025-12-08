https://1prime.ru/20251208/atr--865311391.html

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии - 08.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных по Японии

08.12.2025

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут после выхода окончательной оценки ВВП Японии, свидетельствуют данные торгов. На 8.04 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,64%, до 3 928,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 501,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,98% - до 25 829 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11%, до 8 624,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,02%, до 50 502 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,77%, до 4 132,07 пункта. Аналитики в понедельник обращают внимание на публикацию экономических данных из Японии. Согласно данным правительства, ВВП страны в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами). Предварительные данные, опубликованные в ноябре, предполагали сокращение показателя на 1,8% в пересчете на год. "Более сильный спад в экономике Японии в третьем квартале укрепит позицию премьер-министра Санаэ Такаити относительно усиления налогово-бюджетного стимулирования, но при этом не помешает Банку Японии повысить ставки на заседании, которое состоится 18-19 декабря", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).

