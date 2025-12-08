Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли - 08.12.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли - 08.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне региональной макростатистики, свидетельствуют... | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне региональной макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,54%, до 3 924,08 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,22%, до 2 498,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,23%, до 25 765,36 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,34%, до 4 154,85 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,12%, до 8 624,4 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 50 581,94 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику стран региона. Так, ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами). Предварительная оценка предполагала снижение только на 1,8%. Экспорт товаров из Китая в ноябре вырос на 5,9% в годовом выражении, аналитики ожидали роста на 3,8%. В то же время импорт поднялся на 1,9% к аналогичному прошлогоднему периоду, тогда как прогнозировалось увеличение на 2,8%. Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", упала на 8,5% в Гонконге, что стало сильнейшим снижением в индексе Hang Seng, такая динамика наблюдалась на фоне опасений по поводу продаж. "Возможный спад продаж в США может подорвать уверенность рынка в росте Pop Mart", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Morningstar Джефф Чжан (Jeff Zhang). Инвесторы оценивают и политические новости. Ранее Пекин заявил, что Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая. Правительство Японии в свою очередь отвергло обвинения Китая в создании помех учениям китайской авианосной группы и назвало утверждения Пекина необоснованными.
11:51 08.12.2025
 
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли на фоне макростатистики

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне региональной макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,54%, до 3 924,08 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,22%, до 2 498,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,23%, до 25 765,36 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,34%, до 4 154,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,12%, до 8 624,4 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 50 581,94 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику стран региона. Так, ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами). Предварительная оценка предполагала снижение только на 1,8%.
Экспорт товаров из Китая в ноябре вырос на 5,9% в годовом выражении, аналитики ожидали роста на 3,8%. В то же время импорт поднялся на 1,9% к аналогичному прошлогоднему периоду, тогда как прогнозировалось увеличение на 2,8%.
Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", упала на 8,5% в Гонконге, что стало сильнейшим снижением в индексе Hang Seng, такая динамика наблюдалась на фоне опасений по поводу продаж. "Возможный спад продаж в США может подорвать уверенность рынка в росте Pop Mart", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Morningstar Джефф Чжан (Jeff Zhang).
Инвесторы оценивают и политические новости. Ранее Пекин заявил, что Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая. Правительство Японии в свою очередь отвергло обвинения Китая в создании помех учениям китайской авианосной группы и назвало утверждения Пекина необоснованными.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Тайвань снял ограничения на импорт продуктов из Японии
21 ноября, 17:27
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯКИТАЙПекинShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
