Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне региональной макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,54%, до 3 924,08 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,22%, до 2 498,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,23%, до 25 765,36 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,34%, до 4 154,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,12%, до 8 624,4 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 50 581,94 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику стран региона. Так, ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами). Предварительная оценка предполагала снижение только на 1,8%. Экспорт товаров из Китая в ноябре вырос на 5,9% в годовом выражении, аналитики ожидали роста на 3,8%. В то же время импорт поднялся на 1,9% к аналогичному прошлогоднему периоду, тогда как прогнозировалось увеличение на 2,8%. Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", упала на 8,5% в Гонконге, что стало сильнейшим снижением в индексе Hang Seng, такая динамика наблюдалась на фоне опасений по поводу продаж. "Возможный спад продаж в США может подорвать уверенность рынка в росте Pop Mart", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Morningstar Джефф Чжан (Jeff Zhang). Инвесторы оценивают и политические новости. Ранее Пекин заявил, что Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая. Правительство Японии в свою очередь отвергло обвинения Китая в создании помех учениям китайской авианосной группы и назвало утверждения Пекина необоснованными.

