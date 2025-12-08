Рынки уже готовы ко всему

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251208/birzha-865315874.html
2025-12-08T12:18+0300
2025-12-08T12:49+0300
12:18 08.12.2025 (обновлено: 12:49 08.12.2025)
 
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Торговая неделя на российском рынке начинается с хорошего подъема. Индекс Мосбиржи устремился к 1,5-месячным максимумам над 2700 п. Геополитические новости продолжают подпитывать оптимизм покупателей рублевых активов.
Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта продолжается.
В США в конце минувшей недели представлена Стратегия нацбезопасности, в которой среди прочего говорится о том, что глобальная политика Штатов в Европе предполагает "восстановление стратегической стабильности с Россией", а быстрое завершение украинского конфликта является приоритетом для Вашингтона.
Рыночные условия скорее сдерживают рост – рубль необычно крепок для декабря, а цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, к тому же существенно вырос дисктонт на российскую нефть из-за американских санкций.
Между тем повод для покупок акций дают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании. Крепкая нацвалюта и оперативные данные по инфляции указывают на возможность секвестра "ключа" на 50 б.п., до 16%.
В среду вечером выйдут данные Росстата по недельной инфляции и темпам роста цен в ноябре. Реакция рынка на публикации отчетов может быть чувствительной.
Из важных корпоративных событий на неделе отметим отчетность Сбера по РПБУ за 11 мес. во вторник и операционные результаты Аэрофлота за ноябрь в четверг. Кроме того, совет директоров Московской биржи 11 декабря обсудит итоги за 10 мес. и утвердит бизнес-план на 2026 г.
На глобальном уровне внимание будет приковано к заседанию ФРС в середине недели. После недавних комментариев представителей регулятора и статданных по рынку труда на рынке мало сомнений в том, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п.
Сильной реакции риск-активов не ждем, так как ожидания уже заложены в цены. Индекс Мосбиржи подходит к важному техническому сопротивлению на уровне 2750-2770 п. Приближение к нему усиливает вероятность фиксации прибыли, особенно если снова повиснет информационная пауза или внешние сигналы ухудшатся. 2700 п. теперь выступают ближней поддержкой.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

