Бизнес выходит на биржу

Бизнес выходит на биржу - 08.12.2025, ПРАЙМ

Бизнес выходит на биржу

08.12.2025

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Как за последнее время изменился интерес компаний к брокерским услугам и чем брокерский счёт удобен для юридических лиц – об этом руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков рассказал на сессии для юридических лиц в ходе Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"На более длинном горизонте, при снижении ставки ЦБ, спрос на облигации будет расти — как для спекулятивных операций, так и для фиксации доходности на сроки 1–2 года и дольше. На следующем этапе бизнес начнёт активнее смотреть и на дивидендную доходность акций первого эшелона: участие корпоративных клиентов в последних размещениях ВТБ и Дом.РФ — яркое тому подтверждение.В этой логике мы выводим новую услугу — инвестиционное консультирование для корпоративных клиентов, полностью настраиваемое под конкретные потребности бизнеса.Новый тренд: рост числа компаний-инвесторовЗа последние два года, на фоне закрытых внешних рынков, число юридических лиц, открывающих брокерские счета, резко выросло. В ВТБ количество корпоративных клиентов с брокерским счетом увеличилось более чем в 3,5 раза. Этому есть несколько причин.Во-первых, многие собственники сами — частные инвесторы. Они хорошо понимают инструменты фондового рынка и начинают использовать их в корпоративной казначейской политике.Во-вторых, классическая депозитная линейка сегодня не закрывает запросы бизнеса:При этом рынок ценных бумаг такие возможности дает: дюрация ОФЗ — до 15 лет, есть квазивалютные инструменты, есть продукты с экспозицией на золото или на сегменты экономики, которые ведут себя иначе, чем базовые отрасли.Если смотреть на макростатистику, проникновение брокерских счетов среди юридических лиц составляет менее 1% — потенциал колоссальный. И мы это чувствуем: к инвестициям приходят компании из разных отраслей, особенно те, кто располагает средствами для размещения — будь то чистая прибыль или доходы от продажи активов. Экспортеры и импортеры интересуются доходностью на валютных остатках и возможностями хеджирования через срочный рынок.Почему брокерский счет становится ключевым инструментом казначеяНаше убеждение и одновременно резюме: брокерский счет значительно расширяет возможности управления ликвидностью для казначея или финансового директора.Он позволяет:По сути, брокерский счет — это универсальная платформа, которая дает доступ к широкой линейке биржевых и внебиржевых инструментов под каждую задачу управления ликвидностью.Именно поэтому корпоративные клиенты сегодня становятся полноправными участниками финансового рынка — и этот тренд только будет усиливаться.

2025

