Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес выходит на биржу - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/biznes-865249484.html
Бизнес выходит на биржу
Бизнес выходит на биржу - 08.12.2025, ПРАЙМ
Бизнес выходит на биржу
Как за последнее время изменился интерес компаний к брокерским услугам и чем брокерский счёт удобен для юридических лиц – об этом руководитель департамента... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T05:00+0300
2025-12-08T05:00+0300
мнения аналитиков
втб
россия зовет
брокерские счета
брокерское обслуживание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865249484.jpg?1765159200
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Как за последнее время изменился интерес компаний к брокерским услугам и чем брокерский счёт удобен для юридических лиц – об этом руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков рассказал на сессии для юридических лиц в ходе Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"На более длинном горизонте, при снижении ставки ЦБ, спрос на облигации будет расти — как для спекулятивных операций, так и для фиксации доходности на сроки 1–2 года и дольше. На следующем этапе бизнес начнёт активнее смотреть и на дивидендную доходность акций первого эшелона: участие корпоративных клиентов в последних размещениях ВТБ и Дом.РФ — яркое тому подтверждение.В этой логике мы выводим новую услугу — инвестиционное консультирование для корпоративных клиентов, полностью настраиваемое под конкретные потребности бизнеса.Новый тренд: рост числа компаний-инвесторовЗа последние два года, на фоне закрытых внешних рынков, число юридических лиц, открывающих брокерские счета, резко выросло. В ВТБ количество корпоративных клиентов с брокерским счетом увеличилось более чем в 3,5 раза. Этому есть несколько причин.Во-первых, многие собственники сами — частные инвесторы. Они хорошо понимают инструменты фондового рынка и начинают использовать их в корпоративной казначейской политике.Во-вторых, классическая депозитная линейка сегодня не закрывает запросы бизнеса:При этом рынок ценных бумаг такие возможности дает: дюрация ОФЗ — до 15 лет, есть квазивалютные инструменты, есть продукты с экспозицией на золото или на сегменты экономики, которые ведут себя иначе, чем базовые отрасли.Если смотреть на макростатистику, проникновение брокерских счетов среди юридических лиц составляет менее 1% — потенциал колоссальный. И мы это чувствуем: к инвестициям приходят компании из разных отраслей, особенно те, кто располагает средствами для размещения — будь то чистая прибыль или доходы от продажи активов. Экспортеры и импортеры интересуются доходностью на валютных остатках и возможностями хеджирования через срочный рынок.Почему брокерский счет становится ключевым инструментом казначеяНаше убеждение и одновременно резюме: брокерский счет значительно расширяет возможности управления ликвидностью для казначея или финансового директора.Он позволяет:По сути, брокерский счет — это универсальная платформа, которая дает доступ к широкой линейке биржевых и внебиржевых инструментов под каждую задачу управления ликвидностью.Именно поэтому корпоративные клиенты сегодня становятся полноправными участниками финансового рынка — и этот тренд только будет усиливаться.
https://1prime.ru/20251201/vtb-864876349.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Андрей Яцков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865241522_0:420:1676:2096_100x100_80_0_0_0c9f631031e4c61e7a3aa093ebbcf940.jpg
Андрей Яцков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865241522_0:420:1676:2096_100x100_80_0_0_0c9f631031e4c61e7a3aa093ebbcf940.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, втб, россия зовет, брокерские счета, брокерское обслуживание
Мнения аналитиков, ВТБ, Россия зовет, брокерские счета, брокерское обслуживание
05:00 08.12.2025
 

Бизнес выходит на биржу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков
Андрей Яцков
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ
Все материалы
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Как за последнее время изменился интерес компаний к брокерским услугам и чем брокерский счёт удобен для юридических лиц – об этом руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков рассказал на сессии для юридических лиц в ходе Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Компас в море инвестиций
1 декабря, 05:05
На более длинном горизонте, при снижении ставки ЦБ, спрос на облигации будет расти — как для спекулятивных операций, так и для фиксации доходности на сроки 1–2 года и дольше. На следующем этапе бизнес начнёт активнее смотреть и на дивидендную доходность акций первого эшелона: участие корпоративных клиентов в последних размещениях ВТБ и Дом.РФ — яркое тому подтверждение.
В этой логике мы выводим новую услугу — инвестиционное консультирование для корпоративных клиентов, полностью настраиваемое под конкретные потребности бизнеса.
Новый тренд: рост числа компаний-инвесторов
За последние два года, на фоне закрытых внешних рынков, число юридических лиц, открывающих брокерские счета, резко выросло. В ВТБ количество корпоративных клиентов с брокерским счетом увеличилось более чем в 3,5 раза. Этому есть несколько причин.
Во-первых, многие собственники сами — частные инвесторы. Они хорошо понимают инструменты фондового рынка и начинают использовать их в корпоративной казначейской политике.
Во-вторых, классическая депозитная линейка сегодня не закрывает запросы бизнеса:
  • нет валютных депозитов;
  • отсутствует возможность размещать средства на горизонте более трех лет;
  • нет инструментов с контрцикличной логикой (например, недвижимости).
При этом рынок ценных бумаг такие возможности дает: дюрация ОФЗ — до 15 лет, есть квазивалютные инструменты, есть продукты с экспозицией на золото или на сегменты экономики, которые ведут себя иначе, чем базовые отрасли.
Если смотреть на макростатистику, проникновение брокерских счетов среди юридических лиц составляет менее 1% — потенциал колоссальный. И мы это чувствуем: к инвестициям приходят компании из разных отраслей, особенно те, кто располагает средствами для размещения — будь то чистая прибыль или доходы от продажи активов. Экспортеры и импортеры интересуются доходностью на валютных остатках и возможностями хеджирования через срочный рынок.
Почему брокерский счет становится ключевым инструментом казначея
Наше убеждение и одновременно резюме: брокерский счет значительно расширяет возможности управления ликвидностью для казначея или финансового директора.
Он позволяет:
  • размещать средства в РЕПО или SWAP овернайт под рыночные ставки;
  • мгновенно привлекать деньги под залог ценных бумаг, без кредитного процесса и пакета документов;
  • хеджировать валюту через фьючерс или через покупку золота и квазивалютных облигаций без необходимости устанавливать лимиты или подписывать RISDA.
По сути, брокерский счет — это универсальная платформа, которая дает доступ к широкой линейке биржевых и внебиржевых инструментов под каждую задачу управления ликвидностью.
Именно поэтому корпоративные клиенты сегодня становятся полноправными участниками финансового рынка — и этот тренд только будет усиливаться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковВТБРоссия зоветброкерские счетаброкерское обслуживание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала