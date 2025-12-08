https://1prime.ru/20251208/britaniya-865331547.html

В Британии раскрыли козырь России на переговорах по Украине

Российские войска активно продвигаются на фронте, и это должно оказать значительное влияние на переговоры с Соединёнными Штатами, считают в The Daily Telegraph.

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские войска активно продвигаются на фронте, и это должно оказать значительное влияние на переговоры с Соединёнными Штатами, считают в The Daily Telegraph."Эти успехи наверняка помогут внушить Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств", — говорится в статье.Газета отмечает, что одной из сложностей украинской армии является необходимость распределения своих сил по всей линии фронта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на передовой должны заставить Украину приступить к переговорам уже сейчас. Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упоминал, что украинские части терпят утраты и теряют свою боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью для India Today сказал, что территории, находящиеся под контролем Киева, будут либо освобождены силой, либо украинские войска должны их покинуть и прекратить там убийства.

